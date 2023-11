Jusqu'au 06/11/2023.

Ce mardi 31 octobre, en raison d'un éboulement sur la commune de La Grave, la D1091 "l'escalier" est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation jusqu'au 6 novembre.

Une déviatioin à tous les véhicules est mise en place entre Grenoble et Briançon par la RN85 via La Mure et Gap.