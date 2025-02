A compter des nuits du mardi 11 et du mercredi 12 mars et des nuits du mardi 01 et mercredi 02 avril 2025, le département de l’Isère va réaliser des travaux d’auscultation des câbles sur le pont de Serrières, sur la route départementale D1082 sur la commune de Sablons. Pour plus de détails, cliquez sur ce lien.pdf