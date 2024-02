Jusqu'au 15/04/2024.

RD 1075

« TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE CARREFOURS »



Communes de Saint Michel les Portes

Depuis le 18 septembre 2023, le Département de l’Isère a engagé des travaux de sécurité sur la RD1075 entre le col du Fau et le col de la Croix Haute. Ces travaux se sont interrompus depuis le 22 décembre 2023 et vont reprendre à compter du lundi 04 mars 2024 et jusqu’au lundi 15 avril 2024.

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes :

COUPURE de la RD247 - Du lundi 04/03/2024 au lundi 15/04/2024 – 24H/24 – 7J/7 avec déviation par la RD8A

Alternat de la RD1075 Du lundi 04/03/2024 au lundi 15/04/2024 – 24H/24 – 7J/7