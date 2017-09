itinisère - Du 11/09/2017 au 13/10/2017

FLASH SPECIAL

RD 1075 fermée à Vertrieu



Pour cause de travaux de purge de falaises, la RD 1075 sera fermée en continu, à Vertrieu sur la période du lundi 11 septembre à 08h30 au vendredi 13 octobre 2017 à 17h00, 24h/24 et 7j/7.

Ces dispositions s’appliquent entre le village de Vertrieu jusqu’à la carrière de Vertrieu (proche de la limite Vertrieu/Porcieu-Amblagnieu).



Déviations pour les VL = Un itinéraire PAR SENS :



 Itinéraire COURT côtés Nord et Sud-Est :

Dans le sens Grenoble vers Bourg-en-Bresse uniquement, par la RD 1075 en Isère, puis dans le département de l’Ain par les RD 1075, RD 40A, RD 111 et RD 52N, puis en Isère par les RD 52N et RD 1075, via Vertrieu (Isère), St-Sorlin-en-Bugey et Sault-Brénaz (Ain), Porcieu-Amblagnieu et Vertrieu (Isère).



 Itinéraire LONG côté Sud en Isère :

Dans le sens Bourg-en-Bresse vers Grenoble uniquement, par les RD 1075, RD 65, RD 65i, RD 52C, RD 52M et RD 52 via Vertrieu, la-Balme-les-Grottes, Parmilieu, Charrette, Porcieu-Amblagnieu et Vertrieu.



Déviations pour les PL = Un seul itinéraire possible dans les 2 sens de circulation :



 Itinéraire LONG côté Sud en Isère :



Dans les 2 sens de circulation pour les PL, par les RD 1075, RD 65, RD 65i, RD 52C, RD 52M et RD 52 via Vertrieu, la-Balme-les-Grottes, Parmilieu, Charrette, Porcieu-Amblagnieu et Vertrieu.