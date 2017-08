Itinisère - Jusqu'au 11/08/2017.

Travaux de mise à 2 * 2 voies de la RD1006 sur les communes de Villefontaine, Vaulx Milieu et l’Isle d’Abeau

En raison des travaux d’aménagement de la RD1006 en 2*2 voies sur les communes de Villefontaine et de Vaulx Milieu, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation à tous les véhicules (y compris ceux non motorisés et aux piétons) les 4 nuits du lundi 07 au vendredi 11 août 2017 entre 21h00 et 05h00 sur la section allant du giratoire d’accès à la sortie n° 6 de l’A43 (carrefour RD 1006 / RD 318 à Villefontaine) jusqu’au giratoire des Guinguettes (carrefour RD 1006 / RD 36 à Vaulx Milieu).

Des déviations spécifiques seront mises en place suivant l’avancement et les phasages du chantier.

La rue Condorcet sera accessible, soit en provenance du carrefour giratoire des Guinguettes (côté Est), soit en provenance du carrefour de sortie de l’A43 (côté Ouest),

La circulation des transports exceptionnels sera interrompue ces nuits-là, ces derniers ne pouvant utiliser la déviation. Une attention particulière est demandée à l’approche du chantier, en particulier au niveau de la signalisation en place en fonction de l’actualité de l’avancement du chantier.