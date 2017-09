Itinisère - Du 04/09/2017 au 06/10/2017

FLASH SPECIAL

TRAVAUX DE SECURISATION DES ROUTES DE CHARTREUSE FERMETURE de la RD 520B (Commune de St-Pierre-de-Chartreuse)

Le Département de l‘Isère effectue des travaux de sécurisation sur la RD 520B en Chartreuse.

Sur la RD 520B :

Les travaux sont situés au lieu-dit « Le Trou de l’âne » et engendrent la fermeture totale de cet axe entre le Pont de la Molière, situé proche de la limite entre les communes St-Pierre-de-Chartreuse / St-Laurentdu-Pont, et le carrefour Ouest RD 520B / RD 103 (commune de St-Pierre-de-Chartreuse).

Il est prévu de fermer la RD 520B sur ce tronçon, 24h/24 et 7j/7, du lundi 4 septembre à 8h30 au vendredi 6 octobre 2017 à 17h.

= > Déviation : L'itinéraire de déviation, dans les deux sens de circulation, est conseillé par les RD 520, RD 520C, RD 512 et RD 520B via St-Laurent-du-Pont, St-Christophe-sur-Guiers, St-Pierre d’Entremont et St-Pierre de Chartreuse.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Les lignes 7000 et SLP03 sont impactées par les travaux. Les arrêts « La Correrie », « Les côtes du Moulin » et « La Fourvoirie » ne seront pas desservis. De plus, certains horaires sont modifiés. Pour plus de renseignements, merci de consulter le site www.transisere.fr.