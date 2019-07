Du 14/07/2019 au 15/07/2019 - itinisère

FLASH SPECIAL



RD 502 fermée à Vienne

le dimanche 14 juillet 2019 de 19h00 à 01h00

Pour cause de feu d’artifice, il est prévu de fermer la RD 502 à Vienne le dimanche 14 juillet 2019 de 19h00 à 01h00 depuis le carrefour RD 502 / RN 7 au droit du pont Maréchal Delattre de Tassigny en rive gauche du Rhône (commune de Vienne), jusqu’en rive droite du Rhône.



Déviations par le boulevard Pacatianus, l'avenue du général Leclerc, le cours de Verdun, le cours Brillier, la rue Victor Hugo, la RD 41 et la place St-Louis à Vienne.



Côté Sud du carrefour RD 502 / RN 7 (quai Jean Jaurès), il est prévu d’interdire tout véhicule sur la RN 7 dès 14h00 jusque vers minuit.



Autour de ce secteur de routes fermées, tout le trafic sur les déviations sera fortement perturbé.



Les horaires sont soumis si besoin à des fluctuations en fonction de l’actualité, des nécessités et des décisions des forces de l’ordre.