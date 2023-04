Jusqu'au 28/06/2023.

RD 1091 Département des Hautes Alpes

Travaux tunnels des ardoisières et du Grand Clot

Communes de La Grave et de Villar d’Arène

Dans le cadre du programme de mise en sécurité des tunnels des Ardoisières et du Grand Clot dans le département des Hautes Alpes, une première phase de travaux de génie civil est prévue du jeudi 13 avril au mercredi 28 juin 2023.

L’accès à Briançon depuis la RD1091 sera coupé de nuit à la circulation :

• du lundi 17 avril 2023 à 22h au jeudi 8 juin 2023 à 6h (sauf week-end) dans le tunnel des Ardoisières ; les lundis, mardis, mercredi, et jeudi de 22h à 6h. Réouverture en alternat pendant la journée, les week-ends ainsi que les nuits du 1er au 2 mai, du 8 au 9 mai, du 17 au 18 mai, du 18 au 19 mai et du 29 au 30 mai 2023.

• et du jeudi 8 juin au vendredi 23 juin 2023 (sauf week-end) dans le tunnel du Grand Clot les lundis, mardis, mercredi, et jeudi de 22h à 6h.

Déviations :

- Pour les usagers en provenance de Grenoble et Jarrie, à Vizille, par la RN85 en direction de Gap, via Laffrey, puis par la RN 94 en direction de Briançon, via Embrun.

- Pour les usagers en provenance de Briançon, par Gap et la RN 85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés se dirigeant vers Grenoble, qui devront emprunter la RD 529 depuis la RN 85 à la Mure, via St Georges de Commiers.