Infos transport en commun : problème technique sur un tramway, ligne E perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 07h58, la ligne E est perturbée en raison d'un incident technique (problème technique sur un tramway). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
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E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel