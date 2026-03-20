itinisère

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Date d'impression : 20/03/2026

Infos transport en commun : problème technique sur un tramway, ligne E perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 20/03/2026 - M réso

Depuis 07h58, la ligne E est perturbée en raison d'un incident technique (problème technique sur un tramway). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
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