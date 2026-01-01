itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/01/2026

Infos transport en commun : problème technique sur un tramway, ligne C perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 09/01/2026 - M réso

Depuis 16h39, la ligne C est perturbée en raison d'un tram en panne (problème technique sur un tramway). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac
Voir toutes les infos trafic