Infos transport en commun : problème technique sur un tramway, ligne C fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 16h39, la ligne C est fortement perturbée en raison d'un tram en panne (problème technique sur un tramway). D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M résovers SEYSSINS - Le Prisme
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac