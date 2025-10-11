itinisère

Infos transport en commun : problème sur la zone d'aiguillage, ligne C perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 11/10/2025 - M’Réso

Depuis 17h35, la ligne C est perturbée en raison d'un incident technique (problème sur la zone d'aiguillage). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M’Réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac
