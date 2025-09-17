Infos transport en commun : problème sur la zone d'aiguillage, ligne C perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 07h50, la ligne C est perturbée en raison d'un incident technique (problème sur la zone d'aiguillage). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
C SAINT-MARTIN-D HÈRES Université Condillac / SEYSSINS Le Prisme M’Résovers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / GRENOBLE - Flandrin - Valmy
vers SEYSSINS - Le Prisme