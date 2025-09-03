Infos transport en commun : problème sur la zone d'aiguillage, ligne A perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 09h34, la ligne A est perturbée en raison d'un incident technique (problème sur la zone d'aiguillage). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
A FONTAINE La Poya / PONT DE CLAIX L'Etoile M’Résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Verdun - Préfecture / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo