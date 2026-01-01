Infos transport en commun : problème sur la zone d'aiguillage, ligne A fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 14h59, la ligne A est fortement perturbée en raison d'un incident technique (problème sur la zone d'aiguillage). D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place