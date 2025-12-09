itinisère

Infos transport en commun : Problème matériel, la ligne C1 ne peut être exploitée en bus articulés.

Perturbation

Jusqu'au 09/12/2025 - M réso

En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, la ligne C1 ne peut pas être exploitée en bus articulés, à partir de ce lundi 8 décembre, et ce pour une période indéterminée à ce stade. Des bus standards, plus petits, seront affectés sur ces lignes. Si la fréquence des lignes ne devrait pas être significativement dégradée, l'affluence dans des véhicules plus petits pourra amener à des temps de parcours plus longs pour les voyageurs. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
