Infos transport en commun : Problème matériel, la ligne C1 ne peut être exploitée en bus articulés.
Perturbation
En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, la ligne C1 ne peut pas être exploitée en bus articulés, à partir de ce lundi 8 décembre, et ce pour une période indéterminée à ce stade. Des bus standards, plus petits, seront affectés sur ces lignes. Si la fréquence des lignes ne devrait pas être significativement dégradée, l'affluence dans des véhicules plus petits pourra amener à des temps de parcours plus longs pour les voyageurs. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Ligne(s) concernée(s)
-
C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau