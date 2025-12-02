itinisère

Infos transport en commun : problème d'alimentation électrique, ligne A perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 02/12/2025 - M réso

Depuis 15h09, la ligne A est perturbée en raison d'un incident technique (problème d'alimentation électrique). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M réso

    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Chavant / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe
