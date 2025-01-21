Infos transport en commun : Pic pollution bassin lyonnais / Nord Isère informations transports en commun
Perturbation météo
Un épisode de pollution sur les airs du bassin lyonnais et du Nord Isère.
Depuis samedi 18 janvier et jusqu’à la fin de l’épisode, la mesure niveau 1, à savoir 1 titre pour la journée, est mise en place pour les lignes traversant les zones D, E et RH du réseau Cars Région Isère.
Ligne(s) concernée(s)
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X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL
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T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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T21 BOUVESSE-LA BALME-PONT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BOUVESSE QUIRIEU / VERTRIEU
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T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
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T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA
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T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
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T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
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X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU
vers PONT DE CHERUY
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T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers ST QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY
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T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU
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T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
vers MORESTEL
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T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ROCHE / VALENCIN
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T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE
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T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Régionvers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
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T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T24 AOSTE-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN