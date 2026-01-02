itinisère

Infos transport en commun : Pic de pollution informations transports en commun- Niveau 1

Perturbation météo

- Cars Région

A partir du samedi 3 janvier à 5h00 et jusqu’à la fin de l’épisode, le ticket unitaire est valable toute la journée pour les lignes traversant les zones D, E et RH du réseau cars Région en Isère.

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN

  • Car T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

  • Car T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers VIENNE
    vers BEAUREPAIRE

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers PONT DE CHERUY

  • Car T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers PONT DE CHERUY

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    vers PONT DE CHERUY

  • Car X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU

  • Car T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Région

    vers CREMIEU
    vers MORESTEL

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T24 AOSTE-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN
