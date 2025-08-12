Infos transport en commun : Pic de pollution informations transports en commun- Niveau 1
Perturbation météo
A partir du mercredi 13 août 5h00 du matin et jusqu’à la fin de l’épisode, le ticket unitaire est valable toute la journée pour les lignes traversant les zones D, E et RH du réseau cars Région en Isère.
Ligne(s) concernée(s)
-
X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers VIENNE
-
T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers MORESTEL
-
T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
-
T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
-
T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
-
T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
-
T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
-
T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers VIENNE
vers BEAUREPAIRE
-
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
-
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
-
X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
-
T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers PONT DE CHERUY
-
T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers ST QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY
-
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
vers PONT DE CHERUY
-
X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU
-
T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU
vers MORESTEL
-
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT MARCELLIN
-
T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
-
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T24 AOSTE-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN