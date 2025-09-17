Ce Jeudi 18 septembre : fortes perturbations sur les routes et les transports en commun en raison d’un mouvement social national et de blocages. En raison d’un mouvement social national accompagné d’actions de blocage, la circulation sur les axes principaux et secondaires risque d’être fortement impactée, avec des blocages possibles sur les routes et de nombreuses perturbations sur les transports.

🛣️ Routes

Des blocages et encombrements importants sont attendus sur plusieurs axes. Pensez à anticiper vos déplacements et à privilégier les itinéraires alternatifs.

🚌 Réseau Mréso

Blocages locaux sur certains points pouvant entraîner des interruptions temporaires de service.

Mouvement social : impact majeur sur l’ensemble du réseau avec une forte perturbation jeudi 18/09.

🚍 Transports en commun (TC)

Les perturbations sont dues à la fois aux blocages physiques sur certains itinéraires et aux grèves du personnel liées au mouvement social.

Ligne 35 perturbée.

Lignes intra-Grésivaudan et intra-Voironnais non impactées par le mouvement social.

par le mouvement social. Lignes cars Région Isère également concernées par des perturbations.

🚆 Trains TER Auvergne-Rhône-Alpes

Jeudi 18/09 : circulation très perturbée sur l’ensemble du réseau.

Mercredi 17/09 en soirée et vendredi 19/09 en début de matinée : perturbations possibles.

🌐 Informations en temps réel

Transports en commun : https://www.itinisere.fr/fr/infos-transport-en-commun/17/Disruption

Trafic routier : https://www.itinisere.fr/fr/infos-route/140/TrafficInfo

Nous vous recommandons de prévoir vos déplacements en conséquence et de rester informés.