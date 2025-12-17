Des actions agricoles sont en cours en Isère depuis mardi 16 décembre, dans le cadre des mobilisations contre les mesures d’abattage liées à la dermatose nodulaire.

Ces actions sont susceptibles d’entraîner des perturbations de la circulation routière ainsi que des transports en commun, notamment sur certains axes majeurs du département. Un risque de perturbations est à prévoir sur le secteur Vallier–Catane.

