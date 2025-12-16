Infos transport en commun : Perturbations dès ce mardi 16 décembre – Actions agricoles
Mouvement social
Des actions agricoles sont prévues dès ce mardi 16 décembre en Isère dans le cadre des mobilisations contre les mesures d’abattage liées à la dermatose nodulaire.
Ces actions peuvent entraîner des perturbations de la circulation routière et des transports en commun, notamment sur certains axes majeurs.
Suivez la situation en temps réel :
- Infos routes : https://www.itinisere.fr/fr/infos-route/140/TrafficInfo
- Transports en commun : https://www.itinisere.fr/fr/infos-transport-en-commun/17/Disruption