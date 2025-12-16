itinisère

Infos transport en commun : Perturbations dès ce mardi 16 décembre – Actions agricoles

Mouvement social

Des actions agricoles sont prévues dès ce mardi 16 décembre en Isère dans le cadre des mobilisations contre les mesures d’abattage liées à la dermatose nodulaire. 
Ces actions peuvent entraîner des perturbations de la circulation routière et des transports en commun, notamment sur certains axes majeurs.
 
