itinisère - Jusqu'au 28/06/2018.

Des perturbations sont annoncées les 27 et 28 juin dans les transports ferroviaires. Afin de vous organiser au mieux, pensez aux solutions alternatives comme le recours au télétravail ou, si vous devez vous déplacer, au covoiturage. Le calculateur d’itinéraire Itinisère vous propose des solutions alternatives en covoiturage également !

Comment s’informer ?

À 17 h la veille de chaque jour de grève, la SNCF prévoit un point sur son site ou via son application afin d’indiquer un horaire complet des trains devant circuler le lendemain. Pour savoir si vitre train circule cliquez ici

Comme solution parmi d’autres, avez-vous pensé au co-voiturage ?

Le site itinisere.fr propose un calculateur d’itinéraires avec offres de co-voiturage.

Le développement du covoiturage répond aux enjeux du développement durable et de la transition énergétique : accès à la mobilité pour tous, réduction de la congestion, limitation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants.

Le covoiturage est une pratique de mobilité de plus en plus utilisée en France qui peut s’avérer particulièrement pratique en cas de perturbations dans les transports.

Ce mode de transport partagé offre des avantages économiques et environnementaux dans le cadre d'un échange convivial. Tous les usagers de la route sont invités à s’entraider en mutualisant les offres de trajets et les recherches de trajets communs.

Certaines entreprises disposent de plateformes pour faciliter la mise en relation de leurs employés qu’elles rendent accessible par le bais de leurs supports de communication internes. C’est un système efficace pour trouver selon son profil, un passager ou un conducteur qui utilise le même parcours.

Le télétravail

Le télétravail est également une solution. Lorsqu’il existe une charte ou un accord, le télétravail est mis en place dans des conditions formalisées. Pour plus d’infos, consultez :

http://www.isere.gouv.fr/Actualites/Actualite-des-particuliers/Transports-Perturbations-dans-les-transports-ferroviaires