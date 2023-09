Perturbation

Jusqu'au 12/09/2024 - TAG

Ligne Sacado n°201. Les départs de 16h40 et 17h40 en direction de La Rive, sont déviés par l'avenue Saint-Jean. Le mercredi au départ de 12h05 en direction du Parc des Biches, la ligne est limitée à l'arrêt le Ruisset (terminus). Arrêts non desservis : rue de Maupas, Noyarey Village, lotissement des Tilleuls, chemin des Noyers et Parc des Biches. Reportez-vous aux arrêts Bascule et Ruisset. (lignes 20 et 51).