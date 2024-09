Perturbation

Du 05/09/2024 au 01/10/2024 - TAG

Ligne Sacado n°102. Le départ de 7h08, la ligne Sacado 102 est déviée entre les arrêts Pélissière et le lycée des Eaux Claire en raison de travaux. Déviation via le boulevard Joseph Vallier, Cours de la Libération et du Général de Gaulle. Le départ de 12h16, le départ du bus s'effectue depuis le lycée Louise Michel, puis l'arrêt Salengro ligne C8 et l'arrêt Sacado en face de l'arrêt Vallier - Docteur Calmette de la ligne C8.