Infos transport en commun : Pas de tram D entre Les Taillées et gares (incident)
Perturbation
La ligne D ne circule pas entre les stations Université - Les Taillées et Gares en raison d'un incident technique secteur Grenoble Gares. Terminus provisoire à la station Plaine des Sports. Pour vous rendre dans le Centre-Ville de Grenoble, reportez-vous sur la ligne B en direction d'Oxford.
Ligne(s) concernée(s)
D GRENOBLE Gares / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Etienne Grappe M résovers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe