Perturbation

Jusqu'au 10/01/2026 - M réso

La ligne D ne circule pas entre les stations Université - Les Taillées et Gares en raison d'un incident technique secteur Grenoble Gares. Terminus provisoire à la station Plaine des Sports. Pour vous rendre dans le Centre-Ville de Grenoble, reportez-vous sur la ligne B en direction d'Oxford.