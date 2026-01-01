itinisère

Date d'impression : 09/01/2026

Infos transport en commun : Pas de tram D entre Les Taillées et gares (incident)

Perturbation

Jusqu'au 10/01/2026 - M réso

La ligne D ne circule pas entre les stations Université - Les Taillées et Gares en raison d'un incident technique secteur Grenoble Gares. Terminus provisoire à la station Plaine des Sports. Pour vous rendre dans le Centre-Ville de Grenoble, reportez-vous sur la ligne B en direction d'Oxford.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway D GRENOBLE Gares / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Etienne Grappe M réso

    vers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
    • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme GRENOBLE
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
    • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme GRENOBLE
