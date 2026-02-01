itinisère

Infos transport en commun : Pas de tram C entre Condillac et F.-Valmy (tram en panne)

Perturbation

Jusqu'au 07/02/2026 - M réso

La ligne C ne circule pas entre les stations Université - Condillac et Flandrin - Valmy en raison d'un tram en panne secteur Péri-Brossolette.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Université - Condillac M réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / GRENOBLE - Flandrin - Valmy / GRENOBLE - Grand'place
