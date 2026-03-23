Infos transport en commun : Pas de tram A entre gares et L. Maisonnat (blocage circulation)
Perturbation
La ligne A ne circule pas entre les stations Gares et Louis Maisonnat en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants secteur Berriat - Le Magasin. Reportez-vous sur les lignes Chrono secteur Louis Maisonnat.
Ligne(s) concernée(s)
A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe