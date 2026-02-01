itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/02/2026

Infos transport en commun : Pas de bus C8 entre Championnet et V. Hugo-Belgrade (incivilités)

Perturbation

Jusqu'au 20/02/2026 - M réso

La ligne C8 ne circule pas entre les arrêts Championnet et Victor Hugo – Belgrade en raison d'actes d'incivilité secteur Victor Hugo - Belgrade. Terminus provisoire à l'arrêt Verdun - Préfecture de la ligne 16.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
