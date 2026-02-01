Infos transport en commun : Pas de bus C8 entre Championnet et V. Hugo-Belgrade (incivilités)
Perturbation
La ligne C8 ne circule pas entre les arrêts Championnet et Victor Hugo – Belgrade en raison d'actes d'incivilité secteur Victor Hugo - Belgrade. Terminus provisoire à l'arrêt Verdun - Préfecture de la ligne 16.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place