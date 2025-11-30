Perturbation

Jusqu'au 30/11/2025 - M réso

La ligne C7 ne circule pas entre les arrêts Colonel Manhès et Comboire en raison de difficultés de circulation secteur Rue de Comboire, Echirolles. Terminus provisoire de la ligne C7 à l'arrêt Gendarmerie de la ligne 16. Des bus effectuent une navette entre les arrêts Comboire et Marie Curie avec une fréquence d'environ 15 minutes.