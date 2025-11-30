Infos transport en commun : Pas de bus C7 entre Col. Manhès et Comboire (trafic dense)
Perturbation
La ligne C7 ne circule pas entre les arrêts Colonel Manhès et Comboire en raison de difficultés de circulation secteur Rue de Comboire, Echirolles. Terminus provisoire de la ligne C7 à l'arrêt Gendarmerie de la ligne 16. Des bus effectuent une navette entre les arrêts Comboire et Marie Curie avec une fréquence d'environ 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M résovers SEYSSINS - Comboire / ECHIROLLES - Colonel Manhès