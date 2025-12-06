itinisère

Infos transport en commun : Pas de bus C3 entre V. Hugo et Foch-Ferrié (manif)

Perturbation

Jusqu'au 06/12/2025 - M réso

La ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble.À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    • Marceau - Jardin des Vallons GRENOBLE
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    • Marceau - Jardin des Vallons GRENOBLE
