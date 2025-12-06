Infos transport en commun : Pas de bus C3 entre V. Hugo et Foch-Ferrié (manif)
Perturbation
La ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble.À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place