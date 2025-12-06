Perturbation

Jusqu'au 06/12/2025 - M réso

La ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble.À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.