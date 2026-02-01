itinisère

Date d'impression : 17/02/2026

Infos transport en commun : Pas de bus 44 entre Le Gua Mairie et Le Vernay, Col Arzelier, Prélenfrey Eglise (blocage)

Perturbation

Jusqu'au 18/02/2026 - M réso

La ligne 44 ne circule pas entre les arrêts Le Gua Mairie et Le Vernay, Col de l'Arzelier, Prélenfrey Eglise en raison d'un blocage de la circulation secteur D8 Le Gua.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M réso

    vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
