Infos transport en commun : Pas de bus 44 entre Le Gua Mairie et Le Vernay, Col Arzelier, Prélenfrey Eglise (blocage)
Perturbation
La ligne 44 ne circule pas entre les arrêts Le Gua Mairie et Le Vernay, Col de l'Arzelier, Prélenfrey Eglise en raison d'un blocage de la circulation secteur D8 Le Gua.
Ligne(s) concernée(s)
44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M résovers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants