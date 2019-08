Perturbation

Du 29/08/2019 au 03/09/2019 - TAG

Afin de faciliter vos démarches de rentrée, les trois agences de Mobilité, Centre-ville, Grand'place et Station Mobile, sont exceptionnellement ouvertes aux horaires suivants : jeudi 29 et vendredi 30 août, lundi 2 et mardi 3 septembre de 7h à 19h30, et samedi 31 août de 8h à 18h30.