Perturbation

Jusqu'au 02/01/2024 - TAG

La nouvelle ligne 59, née de la fusion des lignes G70 Tou go et 43 M TAG est mise en service à partir du 2 janvier entre Saint-Martin-d'Uriage La Ronzière, Venon le Chapon et Gières Gare - Universités. Retrouvez toutes les infos sur tag.fr/toujoursplusmobiles.