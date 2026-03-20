Travaux - Tranchée couverte du Rondeau

Dans le cadre de travaux de maintenance et d’aménagement de la tranchée couverte du Rondeau, la N87 sera fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs Rondeau et n°7 «Echirolles» les nuits du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026 de 21h30 à 04h30. Les collectrices Nord et Sud de la tranchée couverte en provenance et en direction de Seyssins seront aussi fermées à la circulation.

Dans le sens Chambéry vers Rondeau :

La N87 sera fermée entre les échangeurs n°7 «Echirolles» et l’échangeur «Rondeau».

Des déviations locales seront mises en place par les échangeurs n°6 «Alpexpo» et n°7 «Echirolles».

Dans le sens Rondeau vers Chambéry :

La N87 sera fermée entre l’échangeur «Rondeau» et l’échangeur n°7 «Echirolles».

Des déviations locales seront mises en place à partir de l’A480.

Des déviations locales seront mises en place à partir des échangeurs de l’A480 n°3 «Catane», n°4 «Eaux Claires» et n°7 «Pont de Claix»