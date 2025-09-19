N87 - Inspection d’ouvrage d’art

Des travaux d’inspection d’un ouvrage d’art sont programmés sur la RN87 du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, la nuit de 20h30 à 06h00.

la bretelle de sortie de l’échangeur n°2 Gabriel Péri dans le sens Chambéry - Grenoble sera fermée à la circulation

Une déviation sera mise en place par :

la bretelle de sortie de l’échangeur n°4 St Martin d’Hères

demi tour à l’échangeur n° 4

la RN 87 en direction de Chambéry

la bretelle de sortie de l’échangeur n° 2 Gabriel Péri

la bretelle Gières – Chambéry de l’échangeur n°2 Gabriel Péri sera fermée à la circulation

Une déviation sera mise en place par :