Infos route : N87 : travaux d'inspection d'ouvrage d'art du 24 au 25 septembre
Travaux
N87 - Inspection d’ouvrage d’art
Des travaux d’inspection d’un ouvrage d’art sont programmés sur la RN87 du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, la nuit de 20h30 à 06h00.
- la bretelle de sortie de l’échangeur n°2 Gabriel Péri dans le sens Chambéry - Grenoble sera fermée à la circulation
Une déviation sera mise en place par :
- la bretelle de sortie de l’échangeur n°4 St Martin d’Hères
- demi tour à l’échangeur n° 4
- la RN 87 en direction de Chambéry
- la bretelle de sortie de l’échangeur n° 2 Gabriel Péri
- la bretelle Gières – Chambéry de l’échangeur n°2 Gabriel Péri sera fermée à la circulation
Une déviation sera mise en place par :
- la RD 523
- demi-tour au rond point d’IKEA
- la RN87 en direction de Chambéry