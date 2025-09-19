itinisère

Infos route : N87 : travaux d'inspection d'ouvrage d'art du 24 au 25 septembre

N87 - Inspection d’ouvrage d’art

Des travaux d’inspection d’un ouvrage d’art sont programmés sur la RN87 du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, la nuit de 20h30 à 06h00. 

  • la bretelle de sortie de l’échangeur n°2 Gabriel Péri dans le sens Chambéry - Grenoble sera fermée à la circulation

Une déviation sera mise en place par :

  • la bretelle de sortie de l’échangeur n°4 St Martin d’Hères
  • demi tour à l’échangeur n° 4
  • la RN 87 en direction de Chambéry
  • la bretelle de sortie de l’échangeur n° 2 Gabriel Péri

n87-travaux-inspection-d-ouvrage.png

  • la bretelle Gières – Chambéry de l’échangeur n°2 Gabriel Péri sera fermée à la circulation

Une déviation sera mise en place par :

  • la RD 523
  • demi-tour au rond point d’IKEA
  • la RN87 en direction de Chambéry
