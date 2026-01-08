Du mercredi 14 au vendredi 16 janvier auront lieu des travaux d'hydrocurage sur la N87 à Echirolles - Eybens, de 20h30 à 06h00.

Dans le sens Grenoble vers Chambéry :

Neutralisation de la voie de gauche entre les échangeurs Rondeau et n°5 Eybens.

Fermeture de la bretelle Sisteron vers Chambéry de l’échangeur n°5 Rondeau.

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :

Neutralisation de la voie de gauche entre les échangeurs n°5 Eybens et Rondeau.