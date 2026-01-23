itinisère

Infos route : N87 : travaux d'élagage à Saint-Martin-d'Hères le 27 janvier

Travaux

N87 - Travaux d’élagage

En raison de travaux d’élagage, la bretelle de sortie de l'échangeur n°4 « Saint Martin d'Hères » en provenance de Chambéry sera fermée à la circulation mardi 27 janvier de 9h à 16h.

Une déviation sera mise en place par :

  • la N87 en direction de Grenoble 
  • demi-tour à l’échangeur n°5 « Eybens »
  • la N87 en direction de Chambéry
  • la bretelle de sortie de l'échangeur n°4 « Saint Martin d'Hères »

