Infos route : N87 : travaux d'élagage à Saint-Martin-d'Hères le 27 janvier
Travaux
N87 - Travaux d’élagage
En raison de travaux d’élagage, la bretelle de sortie de l'échangeur n°4 « Saint Martin d'Hères » en provenance de Chambéry sera fermée à la circulation mardi 27 janvier de 9h à 16h.
Une déviation sera mise en place par :
- la N87 en direction de Grenoble
- demi-tour à l’échangeur n°5 « Eybens »
- la N87 en direction de Chambéry
- la bretelle de sortie de l'échangeur n°4 « Saint Martin d'Hères »