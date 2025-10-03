RN87- Travaux de signalisation horizontale

Des travaux de signalisation horizontale sont programmés sur la RN87 dans le sens ChambéryGrenoble jeudi 9 octobre matin.

Les bretelles d’entrée des échangeurs n°5 Eybens et n°6 Alpexpo seront successivement fermées à la circulation ( 1 heure de fermeture par bretelle).

Des déviations seront mises en place par :

- les bretelles d’entrée en direction de Chambéry

- la RN87 en direction de Chambéry

- demi-tour à l’échangeur précédent

- la RN87 en direction de Lyon