RN87- Travaux de réfection de chaussée

Des travaux de réfection de chaussée sont programmées sur la RN87 dans le sens ChambéryGrenoble du jeudi 18 au vendredi 19 septembre, la nuit de 20h30 à 06h00.

Les bretelles d’entrée des échangeurs n°5 Eybens et n°6 Alpexpo seront fermées à la circulation dans

des déviations seront mises en place par :

- les bretelles d’entrée en direction de Chambéry

- la RN87 en direction de Chambéry

- demi-tour à l’échangeur n°4 St Martin d’Hères

-la RN87 en direction de Lyon