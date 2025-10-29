Du jeudi 6 au vendredi 7 novembre, aura lieu sur la N87 des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau de 21h30 à 04h30.

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :

Fermeture de la N87 entre l’échangeur n°7 Échirolles et l’échangeur Rondeau.

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Échirolles.

Dans le sens Grenoble vers Chambéry:

Fermeture de la collectrice Sud de la tranchée couverte du rondeau (bretelle d’entrée Chambéry depuis Seyssins).

Fermeture de la bretelle d’entrée n°8 Grenoble Libération.