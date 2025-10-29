Infos route : N87: travaux de réaménagement du Rondeau du 6 au 7 novembre
Travaux
Du jeudi 6 au vendredi 7 novembre, aura lieu sur la N87 des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau de 21h30 à 04h30.
- Dans le sens Chambéry vers Grenoble :
Fermeture de la N87 entre l’échangeur n°7 Échirolles et l’échangeur Rondeau.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Échirolles.
- Dans le sens Grenoble vers Chambéry:
Fermeture de la collectrice Sud de la tranchée couverte du rondeau (bretelle d’entrée Chambéry depuis Seyssins).
Fermeture de la bretelle d’entrée n°8 Grenoble Libération.