Du mercredi 5 au jeudi 6 novembre, aura lieu sur la N87, des travaux de réaménagement de l’échangeur du Rondeau de 20h30 à 05h30.

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :

Fermeture de la bretelle de sortie Chambéry vers Lyon.

Fermeture de la bretelle d’entrée n°7 Échirolles.

Dans le sens Grenoble vers Chambéry:

Fermeture de la bretelle Lyon vers Chambéry.

Fermeture de la bretelle Sisteron vers Chambéry.

Fermeture de la bretelle Seyssins vers Lyon.

Fermeture de la collectrice Sud de la tranchée couverte du rondeau (bretelle d’entrée Chambéry depuis Seyssins).

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Comboire Nord.

Fermeture de la bretelle Sisteron vers Seyssins.