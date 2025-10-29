Infos route : N87: travaux de réaménagement du Rondeau du 3 au 5 novembre
Travaux
Du lundi 3 au mercredi 5 novembre, aura lieu sur la N87, des travaux de réaménagement de l’échangeur du Rondeau de 20h30 à 05h30.
Dans le sens Chambéry vers Grenoble, fermeture de la bretelle de sortie Chambéry vers Lyon.
Fermeture de la bretelle d’entrée n°7 Échirolles .
Dans le sens Grenoble vers Chambéry, fermeture de la bretelle Seyssins vers Lyon.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Comboire Nord.
Fermeture de la bretelle Sisteron vers Seyssins.