Du jeudi 17 au vendredi 18 avril 2025, auront lieu des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau sur la N87 à Echirolles, la nuit de 21h30 à 04h30.

Dans le sens Grenoble vers Chambéry, fermeture de la RN87 entre les échangeurs Rondeau et n°7 Échirolles, fermetures de la bretelle Seyssins - Chambéry de l’échangeur Rondeau, fermetures des bretelles Lyon - Chambéry et Sisteron - Chambéry de l’échangeur Rondeau et fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°8 Grenoble Libération.