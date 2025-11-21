Réaménagement de l’échangeur du Rondeau

Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, des fermetures de route sont programmées du lundi 24 au mardi 25 novembre 2025, la nuit de 20h30 à 05h30.

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :

- fermeture de la bretelle d’entrée sur la N87 de l’échangeur n°7 Echirolles

- fermeture de la bretelle Chambéry- Lyon

Dans le sens Sisteron- Lyon :

- fermeture de la bretelle d’entrée sur l’A480 de l’échangeur n°6 Comboire

- fermeture de la bretelle Sisteron- Seyssins

- fermeture de la bretelle Seyssins- Lyon

Des déviations locales seront mises en place pour l’ensemble de ces fermetures.