N87 - Travaux de pose de barrières

En raison de travaux de pose de barrières, des fermetures de bretelles sont programmées du lundi 26 au mercredi 28 janvier, les nuits de 21h00 à 05h00.

Les bretelles seront fermées successivement à l’avancement du chantier.

Les bretelles concernées sont :

la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Alpexpo en direction de Chambéry

la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan Inovallée en direction de Chambéry

la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’A41S et en direction du Rondeau

la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’avenue du Taillefer et en direction du Rondeau

Des déviations locales seront mises en place.