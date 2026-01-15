Du lundi 19 au mercredi 21 janvier 2026 des travaux de Génie civil de 21h00 à 05h00 sur la N87 de ÉCHIROLLES à MEYLAN

- Fermetures successives à l’avancement du chantier Dans le sens Grenoble vers Chambéry

- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Alpexpo

- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan Inovallée

Dans le sens Chambéry vers Grenoble

- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’A41S

- Fermeture de la bretelle d ‘entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’avenue du Taillefer