Infos route : N87 : Travaux de Génie civil du 19 au 21 janvier
Travaux
Du lundi 19 au mercredi 21 janvier 2026 des travaux de Génie civil de 21h00 à 05h00 sur la N87 de ÉCHIROLLES à MEYLAN
- Fermetures successives à l’avancement du chantier Dans le sens Grenoble vers Chambéry
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Alpexpo
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan Inovallée
Dans le sens Chambéry vers Grenoble
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’A41S
- Fermeture de la bretelle d ‘entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’avenue du Taillefer