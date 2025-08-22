Du mercredi 27 au jeudi 28 août, des travaux auront lieu de nuit de 20h30 à 05h00 sur la N87 sur la commune de Echirolles pour la réaménagement de l’échangeur Rondeau

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :

Fermeture de l’axe entre l’échangeur n°8 Grenoble Libération et l’échangeur Rondeau

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Échirolles

Dans le sens Lyon vers Chambéry :

Fermeture de la bretelle Lyon vers Chambéry

Dans le sens Sisteron vers Lyon :