Infos route : N87 : réaménagement de l’échangeur Rondeau du mercredi 27 au jeudi 28 août
Travaux
Du mercredi 27 au jeudi 28 août, des travaux auront lieu de nuit de 20h30 à 05h00 sur la N87 sur la commune de Echirolles pour la réaménagement de l’échangeur Rondeau
Dans le sens Chambéry vers Grenoble :
- Fermeture de l’axe entre l’échangeur n°8 Grenoble Libération et l’échangeur Rondeau
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Échirolles
Dans le sens Lyon vers Chambéry :
- Fermeture de la bretelle Lyon vers Chambéry
Dans le sens Sisteron vers Lyon :
- Fermeture de l’A480 entre l’échangeur n°5 Rondeau et l’échangeur n°4 Eaux Claires
- Fermeture de la bretelle d’entrée Seyssins vers Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Comboire Nord