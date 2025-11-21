Du lundi 24 au mardi 25 novembre 2025, des travaux de nuit de 20h30 à 05h30 sur la N87 – ÉCHIROLLES – Réaménagement de l’échangeur Rondeau

Dans le sens Chambéry vers Grenoble.Neutralisation de la voie de droite entre les échangeurs n°7 Échirolles et n°5 Rondeau Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Echirolles Fermeture de la bretelle Chambéry vers Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau.

Dans le sens Sisteron vers Lyon

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Comboire Nord Fermeture de la bretelle Seyssins vers Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau. Fermeture de la bretelle Sisteron vers Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau